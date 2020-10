Vicenza, Magalini: "Marotta e Guerra ci serviranno. Obiettivi? La parte sinistra della classifica"

Attraverso le frequenze di Radio Stella Giuseppe Magalini, ds del Vicenza, ha fatto il punto sul mercato portato a termine dal sodalizio veneto e sugli obiettivi stagionali per la formazione di Domenico Di Carlo: “Il mercato? E’ stato lungo e complicato perché la B stava ancora giocando, dovevamo valutare giocatori che non avevano ancora chiuso il campionato e c’era incongruenza con le altre società".

La conferma di Scoppa, Guerra e Marotta?

"Per Scoppa è molto semplice: lo ritengo un giocatore qualificato, tecnico ma adatto al centrocampo a tre. Abbiamo fatto una chiacchierata con lui cercando delle soluzioni ma non le ha gradite per cui ha chiesto di restare con noi mettendosi al servizio. Noi avremmo gradito che avesse accettato le soluzioni, a Ravenna o Monopoli. Per quanto riguarda i due attaccanti in estate siamo partiti confermandoli, ci sono state richieste ma non c’era più spazio e tempo perché le cose andassero in porto perché i tempi erano strettissimi per cui noi siamo contenti che siano rimasti a far parte del Vicenza e sicuramente saranno parte integrante del nostro progetto, poi fra due mesi ci sarà un mercato e si aprirà un altro capitolo. Ma credo proprio che Marotta e Guerra ci serviranno".

L’attaccante da 15 gol?

"Bisogna costruire la squadra però diventa difficile andare a prendere il capocannoniere, semmai dobbiamo costruirlo e se noi avremo la squadra anche gli attaccanti se non saranno da venti gol faranno comunque numeri importanti. In più Di Carlo si sta divertendo perché hanno caratteristiche diverse ed intercambiali".

Obiettivi?

"Noi non ci siamo mai nascosti dicendo che vogliamo essere protagonisti e finire nella parte sinistra della classifica, ci piacerebbe essere così quest’anno, con l’ambizione di essere una squadra che rende felice i propri tifosi".