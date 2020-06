Vicenza, Marotta e Padella: “Cercheremo di trasformare la lettera B nella prima dell’alfabeto”

Nel corso della festa per la promozione in Serie B tenutasi al Menti il centravanti del Vicenza Alessandro Marotta e il difensore Emanuele Padella hanno parlato a TVA lanciando in coro un messaggio ai tifosi: “L’anno prossimo cercheremo di cambiare questa lettera (una enorme B NdR) con la prima dell’alfabeto, sognare non costa nulla”. Marotta ha poi continuato ai microfoni della tv: “Purtroppo non possiamo festeggiare coi i tifosi e ci dispiace, sarebbe stato tutto molto più bello e vogliamo dedicarvi questa B che è il simbolo della stagione. La Serie B conquistata insieme a tutti voi. Non vediamo l’ora di avere lo stadio pieno”. “Abbiamo fatto un’annata meravigliosa, e abbiamo messo il primo mattoncino di una scala – gli fa eco Padella come riporta Trivenetogoal.it - perché qui c’è davvero tutto per fare bene e insieme a voi possiamo davvero sognare”.