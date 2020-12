Vicenza, Marotta: "Felice per il gol ma c'è tanta amarezza per la sconfitta"

Dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Lecce, il giocatore del Vicenza Alessandro Marotta ha parlato al sito ufficiale del club: "C’è soddisfazione per il gol. Ultimamente stavo giocando poco, stavo aspettando la mia occasione e sono felice di aver segnato. E’ normale però che ci sia amarezza perché il gol non ha portato punti. Andiamo a casa a mani vuote ma con la consapevolezza che se andiamo in campo con questo piglio e teniamo la concentrazione alta per tutta la gara possiamo fare del male a chiunque. Non credo che il secondo gol ci abbia buttato giù, anzi a volte succede proprio il contrario cioè che smettiamo di giocare quando andiamo in vantaggio. Invece dovremmo continuare a premere sull’acceleratore. Quando andiamo in svantaggio ci togliamo questo problema di come gestire il risultato e giochiamo anche più tranquilli. Dopo il loro secondo gol siamo andati vicino al pareggio e l’avevamo anche fatto con Simone Guerra, ma poi purtroppo ci è stato annullato per fuorigioco. Credo che oggi ci siano comunque molte cose positive. Abbiamo affrontato una squadra che lotterà per la serie A facendo una buona gara, adesso quello che più conta è la prossima partita con l’Entella. L’occasione per il raddoppio che è capitata a me e Zonta? Io ero convinto di prendere la palla ma poi mi sono accorto che era troppo lunga, Loris pensava volessi tirare e non ci siamo intesi ritardando la conclusione… Il prossimo impegno? Sarà determinante. Dobbiamo recuperare in fretta le forze, analizzare la partita di oggi ma lasciandocela comunque alle spalle. L’Entella è una diretta concorrente per la salvezza e giocando al Menti dobbiamo cercare di vincerla a tutti i costi".