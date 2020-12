Vicenza, Meggiorini: "Bravi a crederci fino alla fine. Sono fiducioso per il futuro"

Dopo il successo sull'Ascoli, l'attaccante del Vicenza Riccardo Meggiorini ha analizzato: "Sempre più il bomber di questa squadra? Sono contento soprattutto perché è servito per la vittoria, più determinante ancora Padella nel finale. Bravi a crederci fino alla fine, non è stato facile oggi, abbiamo sofferto in alcuni momenti con un avversario tosto che veniva da un 3-0 e voleva riscattarsi. Io devo ringraziare Dalmonte perché mi ha dato una grande palla e ne ho approfittato. Vicenza che vince ma non convince, la ripresa è stata sottotono? Dobbiamo imparare dagli errori che facciamo e trovare un’organizzazione di squadra che ci renda ancora meno penetrabili. Ci sono anche una serie di partite che si accumulano sulle gambe e questo fa sicché ci siano anche dei risultati strani, abbiamo visto per esempio come è finita oggi Lecce – Pisa, sono partite in cui fisicamente si arriva sempre meno lucidi e quindi con la testa bisogna compensare. Quella di oggi è stata una partita maschia, con tanti contrasti tosti, come sto fisicamente? Sto bene, devo essere bravo a recuperare anche se i giorni sono pochi perché martedì siamo di nuovo in campo e non è facile. Dobbiamo essere tutti disponibili il più possibile, ci vuole anche un po’ di fortuna in questo, speriamo che qualcuno rientri per dare il cambio a chi ha giocato sempre. Io ho la fiducia del gol che fisicamente mi aiuta. Come mai si faceva così fatica a ripartire? Penso sia un discorso di lucidità, siamo partiti molto bene, poi abbiamo subito pagando degli errori in uscita. Siamo venuti fuori nel finale facendo qualche azione con giocatori freschi, questo ha fatto la differenza. Già a 6 gol, un traguardo personale? Voglio farne il più possibile affinché il Vicenza si salvi senza pormi limiti, se i miei compagni continueranno a lavorare così davanti, dandomi dei palloni come oggi, sono fiducioso per il futuro".