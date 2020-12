Vicenza, Meggiorini premiato per la sua avventura al Chievo: "Spero di ripetermi anche al Lane"

Serata di gala per Riccardo Meggiorini, attaccante del Vicenza. Il giocatore è stato premiato dall’AIC come miglior giocatore del Chievo nella stagione 2019/2020. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TrivenetoGoal.it: “E’ un grande piacere, è la seconda volta che lo ricevo come miglior giocatore del Chievo, in quanto l’avevo ritirato 4 anni fa per la stagione in Serie A disputata con Maran. E’ un premio che aumenta in me la voglia di andare avanti e di non fermarmi, che mi fa capire che sto ancora bene e posso continuare a dire la mia. E’ uno stimolo a migliorarmi ancora, anche quest’anno, perché spero di poterlo ricevere nuovamente come giocatore del LR Vicenza. Voglio ringraziare il Chievo, mister Marcolini che lo scorso anno mi ha fatto sentire bene e questo mi ha permesso di dare quel qualcosa in più, la mia famiglia e mia moglie Silvia che mi è sempre vicina, che mi rende sereno e questo conta tanto”.