Vicenza, Meggiorini: "Una vittoria perfetta per ricordare Paolo Rossi. Abbiamo saputo soffrire"

Un gol e altra grande prestazione per Riccardo Meggiorini, attaccante del Vicenza, che alla fine della partita contro il Pescara è stato intervistato ai microfoni di Dazn: "Una grande vittoria, perfetta per ricordare Paolo Rossi nel giorno dei funerali. Dedichiamo il successo a lui e alla sua famiglia. È bello vedere la squadra unita nelle difficoltà, siamo un gruppo molto unito ma dobbiamo cercare di soffrire di meno, forse potevamo gestire meglio i due gol di vantaggio, Poi è ovvio che in nove uomini abbiamo faticato tanto ma siamo stati ugualmente bravi a tenere lontani i pericoli dalla nostra porta"

Come avete affrontato a livello emotivo questi giorni?

"Prima di partire per Pescara ci siamo recati allo stadio per onorare la salma di Paolo Rossi, è stato un momento davvero toccante. Le parole del presidente hanno avvicinato a quanto accaduto anche chi non ha avuto la fortuna di conoscere il grande campione e uomo che è stato. È bello potergli dedicare questa vittoria".

Cosa è stato per te Paolo Rossi?

"Io sono dell'85, non ho vissuto le sue gesta ma credo che abbia fatto sognare ed emozionare un paese intero. Ho avuto modo di apprendere dai video il grande giocatore e il grande uomo che è stato".