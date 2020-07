Vicenza, non solo l'arrivo di Meggiorini. E' vicino il rinnovo di Giacomelli

Possibili rinforzo offensivo per il Vicenza, già entro mercoledì. Come noto, da alcuni giorni, il club, neo promosso in B, sta trattando con l'ex Chievo Verona Riccardo Meggiorini, e adesso l'accordo, su base biennale, sembra essere stato trovato: come riferisce trivenetogoal.it, si tenta di accelerare la fumata bianca per avere l'esperto calciatore alle prime visite mediche e test atletici, propedeutici alla preparazione dei primi allenamenti della nuova stagione.

Non solo, altre buone notizie in arrivo: potrebbe infatti rinnovare il contratto anche Stefano Giacomelli, che pare aver trovato l'accordo con la formazione biancorossa.