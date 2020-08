Vicenza, per l'attacco piace Dalmonte del Trapani. Antonucci della Roma l'alternativa

Vicenza a caccia di un nuovo innesto offensivo per la formazione di Domenico Di Carlo. Stando a quanto riportato da Biancorossi.net il giocatore in pole è Nicola Dalmonte nell'ultimo anno al Trapani. In alternativa piace molto Mirko Antonucci, talento di proprietà della Roma che nella seconda parte della stagione appena conclusa è andato in prestito in Portogallo al Vitoria Setubal.