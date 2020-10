Vicenza-Pordenone 1-1, le pagelle: Diaw caparbio, Cappelletti si inventa bomber

vedi letture

Vicenza-Pordenone 1-1

Marcatori: 54' Diaw, 62' Cappelletti

VICENZA

Grandi 6 - Nessuna parata memorabile ma tanta ordinaria amministrazione, non ha colpe sul gol di Diaw che riesce a piazzare un pallone difficilissimo sul secondo palo.

Bruscagin 6 - Meno intraprendente del collega sulla corsia opposta, tiene bene la posizione e spende qualche fallo utile a fermare le ripartenze avversarie.

Padella 5,5 - Diaw è bravo a superarlo con una finta da attaccante di razza, ma l'impressione è che potrebbe fare qualcosa di più per ostacolare l'avversario.

Cappelletti 7 - Dopo aver negato il gol a Ciurria intercettando di testa la sua conclusione in rovesciata si prende la scena ripetendo la "bicicletta" e segnando l'1-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Protagonista.

Beruatto 6 - E' propositivo in termini offensivi, si fa vedere spesso in avanti, ma nel finale di primo tempo commette una leggerezza su Ciurria che rischia di costare molto cara. Camplone lo grazia.

Vandeputte 5,5 - Qualche spunto interessante, anche se la fascia da lui presidiata è meno dinamica rispetto a quella opposta, dove Dalmonte spadroneggia. Dal 13' s.t.: Giacomelli 6,5 - Entra con il piglio giusto e cerca subito il dialogo con i compagni in attacco. E' tra gli elementi più pericolosi del Vicenza.

Pontisso 6 - E' l'autore della prima palla gol della gara, un tiro dalla distanza che sfila di poco sopra la traversa. Alla distanza cala un po'. Dal 38' s.t.: Cinelli s.v. - Solo una manciata di minuti per lui.

Rigoni 6,5 - Fa sentire la sua presenza costante nel cuore del centrocampo biancorosso sfruttando l'esperienza e le doti fisiche. Leader.

Dalmonte 7 - Autentica spina nel fianco per il Pordenone, attacca gli spazi in velocità creando spesso azioni pericolose. Bindi gli nega la gioia del gol deviando impercettibilmente il suo tiro che finisce sul palo. Dal 38' s.t.: Zonta s.v. - Entra per fare rifiatare uno stanco Dalmonte.

Meggiorini 5,5 - Fa molto lavoro a servizio della squadra, tenta qualche conclusione senza però impensierire realmente la difesa ospite. Dal 20' s.t.: Guerra 6 - Buona l'intuizione a cercare Marotta, sulla sua strada c'è però un attento Barison.

Gori 5 - Riceve pochi palloni, lotta con i centrali del Pordenone ma fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Bindi. Dal 13' s.t.: Marotta 5,5 - Appare più dinamico di Gori ma resta comunque poco coinvolto nella manovra offensiva.

PORDENONE

Bindi 6,5 - Sfiora quanto basta il tiro a giro di Dalmonte mandando il pallone sul palo. L' l'unico intervento complicato in tutta la partita, ma la sua reattività è decisiva.

Vogliacco 5,5 - Fatica nel testa a testa con un Dalmonte molto ispirato, ma tiene botta per tutta la gara senza mai tirarsi indietro.

Camporese 6 - Insieme a Barison compie un ottimo lavoro nel limitare centralmente gli spazi concessi agli attaccanti biancorossi.

Barison 6,5 - Grande attenzione nel controllare un giocatore esperto come Meggiorini, sfiora anche il gol con una conclusione di testa in tuffo. Roccioso.

Falasco 5,5 - Qualche timido affondo sulla fascia, nel complesso però si limita a controllare un poco brillante Vandeputte.

Magnino 5,5 - Poco in evidenza nel primo tempo, ad inizio ripresa riesce ad esprimersi con più costrutto, ma alla distanza accusa la stanchezza.

Calò 6 - Viene spesso chiuso dai centrali del Vicenza che tentano di limitare quanto possibile le sue giocate. Con l'andare dei minuti riesce a ritagliarsi più spazio costruendo alcune giocate interessanti.

Rossetti 6 - Si fa vedere principalmente in fase di copertura. Pochi gli spunti offensivi. Dal 43' s.t.: Pasa s.v. - Fa il suo esordio in campionato in un finale piuttosto nervoso.

Gavazzi 6 - Ci mette voglia e determinazione, ma non sempre è assistito dalla precisione nella giocata. Rende al meglio quando dialoga con Ciurria. Dal 22' s.t.: Musiolik 6,5 - Il neo acquisto neroverde viene mandato nella mischia da Tesser a metà ripresa e risponde subito con grande personalità. Può rammaricarsi per l'occasionissima fermata per fuorigioco millimetrico.

Ciurria 7 - Il più pericoloso in maglia neroverde, nel primo tempo si mette in evidenza con una rovesciata e diversi suggerimenti per i compagni. Ispirato. Dal 23' s.t.: Scavone 5,5 - Non altrettanto pungente, l'impressione è che resti un po' ai margini della manovra.

Diaw 7 - Inizialmente sembra faticare a trovare gli spazi giusti ma non demorde e ad inizio ripresa si rende protagonista con un gol da attaccante di razza, finta sul marcatore e conclusione in rete in uno spiraglio lasciato scoperto da Grandi. Caparbio.