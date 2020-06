Vicenza, pronta la sfida al Monza per il bomber Massimo Coda

vedi letture

Per Massimo Coda, centravanti in uscita dal Benevento, si profila uno scontro di mercato fra due neopromosse molto ambiziose. Il Vicenza infatti, come riporta il Corriere del Veneto, avrebbe messo il classe ‘88 in cima alla lista degli acquisti per la prossima Serie B, ma dovrà vedersela con il Monza – che lo segue già dallo scorso gennaio – e da altre big cadette attirate dalla possibilità di prelevare a parametro zero un giocatore di spessore per la categoria.