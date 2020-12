Vicenza-Reggina 1-1, le pagelle: Longo fa e disfà, altro pasticcio di Plizzari. Bene Folorunsho

vedi letture

VICENZA-REGGINA 1-1

Marcatori: 45' Bianchi, 59' Longo

Grandi 7 - Se il Vicenza esce imbattuto da questa sfida è anche grazie al suo estremo difensore. Una grande parata che vale un punto nel finale sul grande destro dalla distanza di Bianchi.

Pasini 6 - Parte da terzo, spostato da terzino e poi riportato al centro nel secondo tempo. Nulla da eccepire nella prestazione del centrale di Di Carlo nonostante i numerosi cambi di ruolo.

Padella 5,5 - Più nel primo che nel secondo tempo soffre la vivacità ed il brio di Rigoberto Rivas, con l'honduregno in giornata difficile prendere delle contromisure abbastanza efficaci.

Bizzotto 5 - Schierato in campo dal primo minuto, soffre fin da subito gli inserimenti dei centrocampisti amaranto. Si fa anticipare da Bianchi nell'occasione del vantaggio amaranto. (Dal 46' Meggiorini 6 - Entra bene in partita creando scompiglio in area di rigore avversaria).

Zonta 5,5 - Abbastanza in difficoltà lungo la corsia di competenza, si trova a fronteggiare un Di Chiara sempre in progressione. Duello vinto dall'esterno mancino della Reggina.

Da Riva 5,5 - Prestazione da rivedere per il giovane mediano biancorosso, perde il confronto tutto fisico con il possente Folorunsho in mezzo al campo. Gioca pochi palloni. (Dal 83' Rigoni sv).

Cinellli 6,5 - L'uomo che non molla mai in mezzo al campo, tanti i duelli con i pari ruolo avversari. Sicuramente il migliore nel reparto mediano della squadra di Di Carlo.

Barlocco 6 - Attivo nei primissimi minuti con diverse discese lungo la corsia mancina, dialoga bene con Giacomelli ma arriva poche volte sul fondo per scodellare palloni in area di rigore.

Dalmonte 6 - Partita di sacrificio per l'ex Trapani, Mimmo Di Carlo gli affida il compito di marcare praticamente ad uomo Crisetig. Solo nel secondo tempo può muoversi a tutta fascia. (Dal 90' Jallow sv).

Longo 5 - Fa tutto lui. Nel primo tempo non concretizza il regalo di Stavropoulos, fa meglio nella ripresa approfittando dell'erroraccio di Plizzari ma imperdonabile l'ingenuità che gli costa il secondo giallo.

Giacomelli 6,5 - Anche nei momenti di difficoltà prova sempre a rendersi pericoloso, si porta a spasso diversi avversari e si rende pericoloso con i calci da fermo. Buona prova del capitano. (Dal 79' Cappelletti sv).

REGGINA

Plizzari 4,5 - Dopo l'errore con il Cittadella, si ripete anche con il Vicenza. Poteva starci anche il fallo ma non è giustificabile la dormita con Longo pronto ad attaccarlo. Un errore che vale il pari dei biancorossi.

Delprato 6 - Meglio rispetto alle ultime uscite, diligente tatticamente e sulla corsia destra prova anche delle interessanti avanzate. Svolge il compitino con buon costrutto.

Loiacono 6,5 - Un salvataggio che vale un gol sul primo tempo, ci mette una pezza dopo l'errore di Stavropoulos salvando sulla linea il tiro di Longo. Bene anche nella ripresa.

Stavropoulos 5 - Un errore il suo che poteva costare veramente caro alla Reggina già nel primo tempo, consegna il pallone a Longo che poi spreca. Non appare mai veramente sicuro.

Di Chiara 6,5 - L'uomo in più della Reggina, spina nel fianco per la retroguardia del Vicenza. Quasi da ala aggiunta quasi per tutto il corso della sfida, suo l'assist al bacio per il colpo di testa di Bianchi.

Bianchi 7 - L'ex che punge, segna e non esulta nel suo vecchio stadio. Fin dalle prime battute è pericoloso con i suoi inserimenti senza palla, tempi perfetti sul finire di prima frazione per il momentaneo vantaggio amaranto.

Crisetig 5,5 - Alza i giri del motore soltanto nella ripresa ma è una giornata abbastanza complicata per lui, viene marcato a vista da Dalmonte soprattutto durante il corso del primo tempo. (Dal 87' Vasic sv).

Folorunsho 6,5 - Probabilmente Baroni ha trovato la posizione per esaltare le qualità dell'ex Bari, nella trasferta veneta a tratti è davvero imprendibile anche fisicamente. Da il via all'azione che porta al gol di Bianchi.

Rolando 5,5 - Avanza di diversi metri il suo raggio d'azione rispetto al solito, forse un po' timido al momento di offendere. La Reggina predilige la corsia opposta per affondare. (Dal 75' Situm sv).

Rivas 6,5 - Aveva flirtato con il ruolo di prima punta nella penultima gara di Toscano al Bentegodi senza successo, al Menti invece è un altro giocatore. Sempre sul pezzo, manda in confusione Padella con la sua rapidità.

Bellomo 6 - Partita la sua di sacrificio, parte largo a destra e si accentra per creare la superiorità numerica con la avanzate di Di Chiara. Si mette con umiltà a disposizione della squadra.