Vicenza, Rosso non si accontenta: "Obiettivo Serie A. Ma senza fretta perché va preparata"

Intervenuto a Radio Vicenza Stefano Rosso ha parlato della promozione in Serie B del club biancorosso di cui è presidente: “Si tratta di una grande soddisfazione, sono presidente da più di dieci anni e ho vissuto tante cose nel calcio, sono stato promosso e retrocesso, ho vinto un campionato che poi mi è stato scippato nelle aule di tribunale e la stagione appena conclusa è stata una sommatoria di tutti questi anni precedenti ed è una grandissima soddisfazione aver fatto questo salto. Vicenza ci ha accolto inizialmente con un po' di diffidenza, ma poi abbiamo sempre trovato supporto da tutti. Teniamoci stretta questa prima grossa soddisfazione e ora continuiamo a crescere, la Serie B per noi è una cosa nuova e chissà che nel tempo non riusciremo a trovare soddisfazioni anche lì. - continua il presidente del Vicenza – Serie A in futuro? Non lo dico solo io, abbiamo fatto un piano di sviluppo dell'azienda e il passaggio in massima serie è l'obiettivo, ma senza fretta perché va preparata. Non mi piace l'idea di fare la squadra ascensore che sale e scende, mi piacerebbe seguire un percorso e poi restare in Serie A qualora ci arrivassimo”.