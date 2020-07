Vicenza, S. Rosso: "Lavoreremo per un Menti funzionale. Non pensiamo a stadio di proprietà"

Vicenza di nuovo in Serie B. Sportweek settimanale de La Gazzetta dello Sport ha intervistato il presidente del club veneto Stefano Rosso. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Per la Serie A serve uno stadio all’altezza, senza sarebbe un suicidio. Progetteremo col Comune una serie di interventi per rendere il Menti più funzionale e moderno, con la copertura e tribune centrali più accoglienti. Serve un po’ di tempo, non so dire quanto, che servirà a consolidarci in B. Inoltre amplieremo anche il centro sportivo. Per noi lo stadio di proprietà non è oggi nei nostri pensieri, il Menti è un monumento e come tale va rispettato. La struttura societaria del Vicenza? Oggi abbiamo tredici soci e l’aspirazione è di diventare un giorno “uno” degli azionisti e non, come è adesso, l’azionista di maggioranza, perché il Lanerossi è dei vicentini e non della famiglia Rosso. L’obiettivo della promozione in serie A? E’ un traguardo agonistico e finanziario. Salire l’ultimo gradino garantirebbe gli introiti necessari al club per camminare sulle proprie gambe, ma non vogliamo la A tanto per provarne l’ebbrezza; rischieremmo di creare dei danni al nostro gruppo e alla società. Bisogna pianificare e non avere fretta”.