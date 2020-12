Vicenza, sorpasso della Reggiana per Mastinu. Ma i biancorossi non mollano lo spezzino

Aumentano le pretendenti al jolly di centrocampo Giuseppe Mastinu che alla riapertura del mercato potrebbe lasciare lo Spezia per tornare in Serie B. Il classe '91, appena tre presenze con i liguri in Serie A, piace molto al Vicenza che da tempo è in contatto con il ds bianconero Meluso per trovare il modo di portare il calciatore in Veneto, ma negli ultimi giorni, come riporta Trivenetogoal.it, si sarebbe fatta sotto anche la Reggiana che si troverebbe ora in pole per l'ex Olbia.