Vicenza, tre calciatori positivi al Covid-19: domani altri tamponi. La nota del club berico

Il Covid-19 colpisce anche il Vicenza: tre calciatori biancorossi, infatti, sono risultati positivi al virus dopo i controlli di rito previsti nel pre gara.

A riferire la notizia è la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo:

"La società LR Vicenza comunica che dai tamponi molecolari effettuati ieri nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, sono emerse le positività al COVID-19 di tre calciatori. Tutti e tre i tesserati sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica. Il restante gruppo squadra sarà sottoposto a nuovo tampone, in vista della gara di domani contro la Cremonese e seguirà l’iter previsto dai protocolli sanitari in essere".