Vicenza, tre punti in sei giornate. Meggiorini: "C’è tutto il tempo per sistemare le cose"

Avvio di stagione complicato per il Vicenza neo promosso in Serie B. Appena tre punti in sei giornate e alle porte uno scontro diretto con la Cremonese per uscire dalle zone calde della classifica. Di questo e di molto altro ha parlato Riccardo Meggiorini, attaccante dei biancorossi, ospite di ‘Rigorosamente Calcio’ a Tva Vicenza: “Avremmo dovuto gestire meglio il vantaggio, eravamo partiti bene creando i presupposti per la vittoria e ce la siamo fatta sfuggire. Cos’è mancato? Forse dal punto di vista mentale, una volta in vantaggio la partita doveva finire, poi loro hanno fatto due tiri da fuori area, e in questo momento ogni minima disattenzione la paghiamo cara. Comunque ci sono state anche delle cose positive come aver fatto quattro gol. Le due partite perse sono state causate da dei rigori, e vorrebbe dire essere a metà classifica a ridosso dei playoff. Dobbiamo essere calmi e tranquilli che c’è tutto il tempo per sistemare le cose".

Come sta il gruppo?

"Sappiamo leggere i momenti, ci sono tanti giocatori con esperienza e sappiamo dire le parole giuste al compagno che sta peggio. Sono ottimista e fiducioso per il futuro. Anche la Spal che è la più forte non ci ha messo sotto. Rischio di farsi prendere dall’ansia? Si cercherà sempre di più la vittoria e sono sicuro che arriverà, abbiamo fatto delle buone partite e quella con il Pisa non deve offuscare tutto togliendo le cose positive fatte. Faremo presto a trovare equilibrio grazie ad una vittoria".

La mia frase sulla salvezza?

"E’ un dato di fatto, dovremo avere un po’ più di equilibrio che secondo me potremo trovare molto presto".