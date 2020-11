Vicenza, un disastrato avvio di campionato: uno tra i peggiori degli ultimi venti anni

Sedici campionati disputati in B negli ultimi venti anni, ma una partenza, quella di questo anno, decisamente poco soddisfacente.

In casa Vicenza si devono fare i conti con tre punti conquistati in cinque gare giocate (una, quella contro il Monza, è ancora da giocarsi), ma anche con obiettivi che andavo un po' oltre la semplice salvezza. Ma, al netto di questo, è il dato statistico che preoccupa. Come infatti ricorda trivenetogoal.it, a partire dalla stagione 2001-2002, i biancorossi, nelle prime cinque partite di campionato, hanno ottenuto meno punti solamente con la gestione Silvio Baldini (1 punto), poi sostituito da Luigi Cagni che non evitò comunque la retrocessione in C. Un punto lo conquistò anche squadra guidata da Giancarlo Camolese nella stagione 2006-2007, ma nelle prime cinque partite il Vicenza affrontò squadre del calibro di Napoli, Genoa e Juventus.

Vedremo adesso se ci sarà un'inversione ti tendenza.