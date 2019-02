© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' un Vicenza che si evolve, almeno a livello societario, quello che Renzo Rosso sta via via strutturando in questi mesi. Ad inizio settimana è arrivato l'ingresso come nuovi soci di undici grandi imprenditori del territorio a cui Mr. Diesel ha ceduto il 40% delle quote del club. "Un business-plan sottoscritto con i nuovi soci - spiega lo stesso Rosso a Tuttosport - è previsto nell'arco di 5 anni, periodo nel quale vogliamo almeno salire in Serie B, ma poi con l'obiettivo di lottare per la A, che rimane il grande traguardo che ci siamo preffissati sin dall'inizio".