Vicenza-Virtus Entella 0-1, le pagelle: Russo e Koutsoupias sugli scudi, Longo senza cattiveria

vedi letture

VICENZA-VIRTUS ENTELLA 0-1

Marcatori: 60’ Koutsoupias (E)

VICENZA

Grandi 6,5 – Gran riflesso di piede su De Luca, non può niente sul tap-in di Koutsoupias. Tiene in corsa i suoi fino alla fine.

Zonta 5,5 – Adattato a terzino per cause di forza maggiore, non è il suo ruolo e si vede. Poco reattivo sul gol.

Cappelletti 6 – Sempre insidioso quando va a saltare. Vicino al terzo centro in campionato sugli sviluppi di corner.

Bizzotto 6 – Torna titolare al centro della difesa con la fascia di capitano al braccio. Tra gli ultimi a mollare. (80’ Padella sv)

Beruatto 6,5 – Piace per il modo intraprendente con cui interpreta la gara. Va al cross e conclude verso la porta.

Guerra 6 – Più attaccante che esterno. Nel primo tempo sfiora il gol con un buon inserimento. (80’ Gori 6 – Entra col piglio giusto, scarica un bolide di collo pieno disinnescato da Russo).

Scoppa 5,5 – Volante davanti alla difesa, non rischia mai la giocata in limitandosi al compitino.

Cinelli 6 – Fa il suo, gestisce le operazioni in mezzo al campo e prova a rendersi pericoloso.

Giacomelli 6,5 – Alla 250esima presenza in biancorosso, scalda subito le mani di Russo con una gran botta su punizione. (69’ Dalmonte 5,5 – Non trova gli spazi per liberare la sua progressione).

Meggiorini 6 – Sfortunato, calcia in porta e si fa male sul contrasto di Paolucci. Cerca di stringere i denti ma deve alzare bandiera bianca. (20’ Longo 5 – Va vicino al pareggio due volte, non ci mette la giusta cattiveria).

Jallow 6 – Tanto movimento, svaria su tutto il fronte alla ricerca di palloni giocabili. Ci prova da fuori. (69’ Marotta 6 – Porta vivacità alla manovra, recapita un pallone invitante per Longo).

VIRTUS ENTELLA

Russo 7,5 – Spericolato ma efficace nelle uscite, insuperabile tra i pali. Miracoloso nel finale su Longo.

Cleur 6,5 – Accompagna la manovra con le sue discese. Da una di queste nasce la rete di Koutsoupias.

Coppolaro 6,5 – Comanda la difesa con esperienza e senso della posizione. Mantiene la calma in ogni situazione

Chiosa 6,5 – Insuperabile sui palloni alti. Aziona la contraerea per respingere i tanti cross verso il centro.

Pavic 6,5 – Essenziale, gioca una gara di grande sostanza. Appena può si sgancia in avanti.

Settembrini 5,5 – La gamba non è quella dei giorni migliori. Arriva quasi sempre in ritardo sul pallone. (58’ Brescianini 6 - Fa sentire la sua presenza in mediana)

Paolucci 6 – Prende subito un giallo ma non si fa condizionare. Detta i tempi con la solita precisione. (71’ Crimi sv)

Koutsoupias 7,5 – Nonostante abbia solo 19 anni fisico e personalità non gli mancano. Decide il match col suo primo gol in Serie B.

Schenetti 5,5 – Sulla trequarti non riesce a incidere, si sposta in posizione più avanzata ma la musica non cambia. (72’ Cardoselli 6 – In fiducia dopo il super gol al Pescara, si muove bene).

De Luca 6,5 – Gioca sempre sul filo del fuorigioco, mette lo zampino sul gol. Russo gli dice di no due volte. (81’ Costa sv)

Mancosu 5 – Non è la sua serata. Qualche sponda per i compagni, poi si eclissa. (58’ Brunori 6 – Pur senza rendersi pericoloso, lotta con grande generosità).