Vicenza, Zonta: "Buon pareggio con l'Empoli. Abbiamo dimostrato di poter far male a chiunque"

Dopo il pareggio contro l’Empoli Loris Zonta, centrocampista del Vicenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoB.com: “Penso che sia punto guadagnato - spiega il giocatore in relazione al match contro i toscani -, a me piace esser positivo. Per come si era messa la partita, abbiamo avuto una grande reazione cercando di pareggiarla e ci siamo riusciti col rigore. Questo significa che siamo una squadra che non molla mai”.

Sugli obiettivi della formazione di Domenico Di Carlo, poi, spiega: “Questa squadra ha dei grandissimi valori, come abbiamo dimostrato ad Empoli, si basa su un gruppo che ha tanta voglia di lavorare e mettersi a disposizione. Il nostro obiettivo principale è quello di arrivare alla salvezza il prima possibile e di dare il massimo in ogni gara, senza avere paura di nessuno, anzi, vogliamo affrontare le partite sapendo che possiamo far male a chiunque”.