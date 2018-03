VIDEO - Ascoli-Ternana 2-1, la sintesi della gara

© foto di Federico Gaetano

Successo importantissimo dell'Ascoli nello scontro diretto per la salvezza con la Ternana, 2-1 il punteggio in favore della squadra di Cosmi. Vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con Padella, nella ripresa pareggia i conti Gasparetto. L'Ascoli resta in 10 per il rosso a Mignanelli, ma riesce a trovare la rete della vittoria grazie al rigore trasformato da Monachello. Di seguito la sintesi della gara.