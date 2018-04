Video - Avellino-Bari 1-2. Cissè regala i tre punti a Grosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria in extremis del Bari sul campo dell'Avellino nel recupero di campionato andato in scena ieri al 'Partenio'. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie al sigillo di Vajushi, mentre il Bari si affida alle reti di Nenè e di Cissé nel recupero per portare a casa i tre punti.