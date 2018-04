VIDEO - Avellino-Frosinone 0-2, la sintesi della gara

Il Frosinone ha espugnato Avellino per 2-0, in occasione del 36esimo turno di Serie B. Dionisi al minuto 84 ha sbloccato la gara, poi Paganini all'89' ha chiuso i giochi regalando tre punti d'oro alla formazione ciociara. Il Frosinone, con i tre punti conquistati ieri in Campania, resta da solo al secondo posto in classifica. In basso il video con la sintesi della sfida: