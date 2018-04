VIDEO - Bari-Novara 1-1, Floro Flores risponde a Puscas: la sintesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo un pari tra Bari e Novara. Ieri al San Nicola, in occasione del 36esimo turno di Serie B, la partita s'è chiusa sul risultato di 1-1. Puscas ha portato gli ospiti in vantaggio al 45', prima di rientrare negli spogliatoi, ma Floro Flores al 62' ha pareggiato i conti. In basso il video con la sintesi della partita: