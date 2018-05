VIDEO - Brescia-Empoli 0-2, Andreazzoli non conosce la sconfitta

© foto di Image Sport

Ancora una vittoria per l'Empoli di mister Andreazzoli, ancora imbattuto da quando è sulla panchina dei toscani. A segno, tanto per cambiare, Ciccio Caputo e Donnarumma. Per il Brescia ci sarà ancora da soffrire all'ultima giornata per conquistare la salvezza. Di seguito la sintesi della gara.