VIDEO - Carpi-Ternana 2-1, la sintesi della sfida

© foto di Federico De Luca

Sconfitta che sa tanto di retrocessione per la Ternana, battuta in trasferta dal Carpi e sempre più ultima in classifica. Vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con Melchiorri ma prima dell'intervallo Montalto era riuscito a rimettere il match in parità, prima però che Concas, appena entrato, firmasse il gol del definitivo 2-1. Clicca sul video per la sintesi della gara.