VIDEO - Cittadella-Palermo 0-0, la sintesi della gara

RMC SPORT - Stringara: "Nessuno ha detto che Benatia poteva far meglio"

L'ex calciatore, oggi allenatore, Paolo Stringara, è intervenuto su RMC Sport parlando del rigore causato da Benatia al Bernabeu e contestato platealmente da Buffon: "Quando l'arbitro ha un fischietto in mano non può considerare troppe cose. Il calcio è questo, non si possono arbitrare...