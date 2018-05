VIDEO - Cremonese-Novara 1-1, la sintesi della partita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cremonese e Novara si dividono la posta in palio. Nel 39esimo turno di Serie B la sfida è terminata 1-1, con Macheda che ha portato gli ospiti in vantaggio al 52'. Claiton dos Santos, però, ha pareggiato i conti al 69'. In basso la sintesi del match.