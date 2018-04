VIDEO - Cremonese-Salernitana 1-1, la sintesi della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Salernitana passa in vantaggio al 29’ sul campo della Cremonese grazie a Minala, subentrato a Zito, che trova la deviazione vincente dopo la girata di testa di Monaco su calcio d’angolo. Cremonese che pareggia al 33’ con Canini che gira di testa il calcio piazzato di Piccolo. Salernitana che sciupa una ghiotta occasione per passare in vantaggio al 37’ quando Kiyine fallisce un calcio di rigore: Ujkani è provvidenziale. Guarda la sintesi della gara: