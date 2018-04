VIDEO - Entella-Pro Vercelli 3-2, gara pazzesca a Chiavari

Succede di tutto a Chiavari fra Entella e Pro Vercelli: 3-2 il punteggio finale in favore dei padroni di casa dopo il doppio vantaggio della Pro Vercelli. Decisiva la rete di Ardizzone dopo il rigore di La Mantia e il gol di Crimi. L'Entella si porta in zona salvezza, i piemontesi rimangono ultimi in classifica e cinque punti dai playout. Di seguito la sintesi della gara.