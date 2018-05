VIDEO - Foggia-Spezia 2-1, la sintesi della partita

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Foggia supera lo Spezia per 2-1 e continua a non mollare per i playoff, anche se l'ultima posizione occupata dal Perugia dista 5 punti. Floriano al 28' e Tonucci all'82' hanno siglato le reti dei pugliesi, Marilungo all'85' ha accorciato le distanze. In basso il video con la sintesi del match: