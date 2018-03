VIDEO - Foggia vince al 95', Mazzeo mette Cesena ko: la sintesi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Foggia ha superato, ieri sera, il Cesena per 2-1 nel'anticipo del 31esimo turno di Serie B. Vantaggio ospite al 43' con Laribi, poi nella ripresa la rimonta pugliese con Agnelli al 47' e Mazzeo al 95'. Successo in pieno recupero per la squadra di Stroppa, ora a 40 punti in classifica, quella di Castori resta ferma a quota 33. In basso il video con la sintesi dell'incontro: