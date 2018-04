VIDEO - Frosinone-Empoli 2-4, spettacolo puro allo 'Stirpe'

© foto di Federico Gaetano

Spettacolo puro ieri allo 'Stirpe' di Frosinone per il big match della 37^ giornata di Serie B tra i padroni di casa di Moreno Longo e l'Empoli primo in classifica. Partenza a razzo dei Ciociari che passano in vantaggio dopo una manciata di secondi con Camillio Ciano, con i toscani che rimettono la bilancia in parità solo al 49' con Rade Krunic. Tre minuti e nuovo passo avanti dei canarini ancora con l'ex attaccante del Cesena sempre più uomo decisivo per la sua squadra. Al 60' però sale in cattedra la formazione di Aurelio Andreazzoli che pareggia con Giovanni Di Lorenzo e poi prende possesso del match con il 24° gol di Francesco Caputo al 78' e il sigillo finale di Lorenzo Lollo in pieno recupero.