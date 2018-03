VIDEO - Frosinone-venezia 2-1, la sintesi della sfida

© foto di Federico Gaetano

Importante vittoria del Frosinone contro il Venezia nella trentatreesima giornata di Serie B. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio a causa dell'autorete di Ariaudo in soli 8 minuti la squadra di Longo ha ribaltato la sfida grazie a Maiello e Citro, ottenendo in questo modo tre punti fondamentali per la corsa alla promozione. Clicca sul video per la sindesi della gara: