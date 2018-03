VIDEO - Novara-Cesena 1-0, decide la rete di Maniero: la sintesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finita con la vittoria del Novara la sfida di ieri, valida per il 33esimo turno di Serie B, contro il Cesena. A decidere il match in favore degli azzurri al 'Piola' è stato il gol all'81' di Riccardo Maniero. Clicca play sul video in basso per la sintesi del match.