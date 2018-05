VIDEO - Palermo-Bari 1-1: Nenè risponde a La Gumina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 1-1 il big match di alta classifica fra Palermo e Bari. La squadra di Stellone passa a 10 minuti dalla fine con la Gumina. Sembra fatta, ma allo scadere il Bari, in 10 per il rosso a Marrone, trova il pari con Nenè. Nel finale i galletti restano in 9 per il rosso diretto a Henderson. Di seguito la sintesi della gara.