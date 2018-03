VIDEO - Palermo-Carpi 4-0, il Coronado show lancia i rosanero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Coronado show consolida il terzo posto del Palermo in classifica con una gara in meno rispetto al Frosinone secondo in Serie B. Termina 4-0 la partita contro il Carpi, adesso a -3 dalla zona play-off. Questi gli highlights e i gol della partita nel video offerto da Tuttomercatoweb.com.