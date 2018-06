VIDEO - Palermo-Venezia 1-0, la sintesi della gara

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

È il Palermo la prima finalista dei playoff di serie B: dopo l'1-1 dell'andata, i siciliani battono 1-0 il Venezia al Barbera. A decidere la gara è uno sfortunato autogol di Domizzi in avvio (5'). Il team di Inzaghi, cui servirebbe solo la vittoria per passare il turno, sfiora il gol nella ripresa, ma Pomini mura tutto. Nel finale, con gli ospiti in 10 per il rosso a Pinato, La Gumina fallisce anche il rigore del possibile 2-0. Di seguito il video con le immagini della sfida: