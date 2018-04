VIDEO - Parma-Carpi 2-1, i crociati volano con Barillà

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una doppietta di Barillà regala un importante successo al Parma contro il Carpi. Finisce 2-1 in favore dei ducali, inutile la rete di Poli per il Carpi nella ripresa. Parma al secondo posto in classifica insieme al Palermo. Di seguito la sintesi della gara.