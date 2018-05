VIDEO - Parma-Ternana 2-0, Ceravolo e Di Gaudio abbattono gli umbri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma vince e mantiene la seconda posizione in classifica. I ducali hanno battuto ieri la Ternana per 2-0, grazie ai gol di Ceravolo al 19' e Di Gaudio al 39'. Con questa vittoria, la formazione di D'Aversa mantiene un punto di vantaggio sul Frosinone mentre la squadra di De Canio è in ultima posizione insieme alla Pro Vercelli. In basso la sintesi della partita: