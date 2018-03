VIDEO - Pescara-Empoli 0-1, azzurri in volo verso la Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol di Donnarumma e il rigore parato da Gabriel a Pettinari consacrano l'Empoli come capolista della Serie B. Gli azzurri, con la vittoria di Pescara, sono in volo verso la Serie A. In calce il video proposto da Tuttomercatoweb.com con tutte le migliori azioni e il gol della partita.