VIDEO - Pro Vercelli-Parma 1-0, la sintesi del match

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo che vale oro per la Pro Vercelli che torna a sperare nella salvezza. Passo falso del Parma che invece non approfitta delle sconfitte di Palermo e Frosinone per fare lo scatto verso il secondo posto. Al "Piola" le Bianche Casacche hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Castiglia.