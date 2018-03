VIDEO - Salernitana-Novara 1-0, decide il primo gol di Tuia in B

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una rete di Tuia, prodotto del settore giovanile della Lazio, chiude la partita contro il Novara e regala tre punti importanti ai campani all'Arechi. Resta in bilico la posizione in campionato dei piemontesi, a solo un punto di vantaggio dalla zona play-out. TMW vi propone video e azioni salienti della gara che potete seguire cliccando sul player in calce.