VIDEO - Spezia-Ascoli 1-1, la sintesi della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 1-1 la sfida fra Spezia ed Ascoli, con i padroni di casa costretti a giocare per tutta la ripresa in 10 per l'espulsione a fine primo tempo di Mora. Nonostante lo svantaggio numerico, gli Aquilotti passano in vantaggio con Marilungo, ma in pieno recupero Lores gela il Picco e regala il pari all'Ascoli. Di seguito la sintesi della gara.