VIDEO - Ternana-Cittadella 5-1, pokerissimo delle Fere

© foto di Federico Gaetano

Super vittoria della Ternana contro il Cittadella, finisce 5-1 in favore delle Fere. Il rigore di Iori porta in vantaggio il Citadella, ma la Ternana ribalta la gara con Montalto e Signori. Il Cittadella resta in 9 per le espulsioni si Scaglia e Benedetti e le Fere si scatenano: tripletta di Tremolada per il 5-1 finale. Di seguito la sintesi della gara.