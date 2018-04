VIDEO - Ternana-Foggia 2-2, la sintesi del match

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' terminata 2-2 la sfida di ieri sera tra Ternana e Foggia, valida per il 36esimo turno di Serie B. Montalto al 45' ha portato gli umbri in vantaggio, Beretta al 49' ha firmato il momentaneo pari prima della seconda rete dei padroni di casa arrivata con Carretta al 62'. Al minuto 85, però, il definitivo 2-2 siglato da Mazzeo. In basso il video con la sintesi della partita: