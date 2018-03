VIDEO - Venezia-Cittadella 2-1, il derby a Inzaghi. Decide Geijo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Litteri e Geijo lanciano il Venezia in zona play-off. Il Venezia vince 2-1 il derby contro il Cittadella, in rete con Arrighini, che resta comunque al quarto posto in classifica ma con una gara in più rispetto al Bari e col Palermo che allunga davanti. Queste le reti e le fasi salienti della gara nel video proposto in calce da Tuttomercatoweb.com.