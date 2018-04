VIDEO - Venezia-Palermo 3-0, la sintesi della partita

© foto di Federico Gaetano

Sergiu Suciu all'11, Leo Stulac al 16' e Sinisa Andjelkovic al 64'. Questi i marcatori che hanno permesso, ieri, al Venezia di battere il Palermo per 3-0 nel match valido per la 38esima giornata di Serie B. In basso il video con la sintesi della gara: