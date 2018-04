VIDEO - Venezia-Virtus Entella 2-0, la sintesi della gara

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Successo per il Venezia nel 36esimo turno di B. I tre punti contro l'Entella porta la squadra di Inzaghi al settimo posto in classifica. La sfida si sblocca al 27’: imbucata di Litteri per Geijo che in scivolata supera Iacobucci. Il Venezia gioca bene ma deve aspettare il 60’ per raddoppiare: è di Falzerano il secondo gol dei locali sul preciso suggerimento di Geijo. Guarda la sintesi della gara: