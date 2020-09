Vido: "Tornare a Pisa era quello che volevo. Felice di vestire nuovamente questi colori"

Dopo il ritorno al Pisa, ecco le prime parole in nerazzurro dell'attaccante Luca Vido, che ha parlato ai canali ufficiali della società toscana: "Sono contento di esser tornato, era quello che volevo. Il mercato è iniziato tardi, l'importante è che si sia concretizzato il tutto, perché lo volevo già da dopo la gara contro il Frosinone: qua sto bene, spero di rivedere presto i nostri tifosi e di fare meglio dello scorso anno. La squadra è forte, siamo un grande gruppo coeso che può fare grandi cose, ci sono tanti elementi della scorsa stagione, con qualche innesto potremmo far bene: sfruttiamo le amichevoli che ci aspettano per farci trovare pronti al via del campionato".